شنقريحة يستقبل مدير المصلحة الفدرالية للتعاون العسكري والتقني لفدرالية روسيا

استقبل الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الأربعاء. مدير المصلحة الفدرالية للتعاون العسكري والتقني لفدرالية روسيا شوغاييف ديميتري.

وجاء الإستقبال على هامش أشغال الدورة الـ 21 للجنة المختلطة الحكومية الجزائرية-الروسية المكلفة بالتعاون العسكري والتقني المنعقدة بالجزائر من 25 إلى 29 نوفمبر 2023.

كما تطرق الطرفان لحالة التعاون العسكري الثنائي وسبل تنويعه ليشمل مجالات الإهتمام المشترك.

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