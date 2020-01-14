شنقريحة يشرف على تنفيذ تمرين “بركان 2020” بإن أمناس

أشرف اللواء السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، اليوم الثلاثاء، على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية “بركان 2020”.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، نفذت التمرين وحدات اللواء 41 مدرع، مدعومة بوحدات جوية، وذلك في اليوم الثاني من زيارة اللواء، إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة.

وتابع شنقريحة عن كثب، في ميدان الرمي والمناورات للقطاع العملياتي “شمال- شرق إن أمناس”، بمعية اللواء حسان علايمية، مجريات الأعمال التي قامت بها الوحدات البرية والجوية، تتقدمها طائرات الإستطلاع الجوي.

ويهدف هذا التمرين إلى الرفع من القدرات القتالية والتعاون بين مختلف الأركانات، فضلا عن تدريب القيادات والأركانات على التحضير والتخطيط وقيادة العمليات في مواجهة التهديدات المحتملة.

وأكد البيان، أن الأعمال اتسمت فعلا باحترافية عالية، في جميع مراحلها وبمستوى تكتيكي وعملياتي ممتاز، يعكس القدرات القتالية العالية للأطقم والقادة في كافة المستويات.

كما يعكس الكفاءة العالية للإطارات في مجال تركيب وإدارة مختلف الأعمال القتالية، ومهارة وقدرة الأفراد على التحكم في استعمال مختلف منظومات الأسلحة والتجهيزات المتوفرة لديهم.

وهو ما أسهم في تحقيق نتائج جد مرضية جسدتها دقة الرمايات بمختلف الأسلحة، يضيف البيان.

وتضمن التمرين “بركان 2020″، مشاركة طائرات بدون طيار تمكنت من خلال عملية استطلاع من اكتشاف مجموعة معادية تحاول التسلل إلى منشأة طاقوية.

وتقوم الطائرات بدون طيار بقصف هذه المجموعة، وبالموازاة مع ذلك يتم إبرار مفرزة من القوات الخاصة بواسطة الحوامات بغرض محاصرة المجموعة المعادية والقضاء عليها.

وفي نهاية التمرين، التقى اللواء بأفراد الوحدات المنفذة للتمرين، مهنئا إياهم على الجهود الكبرى التي بذلوها في المرحلة الأولى من تنفيذ برنامج التحضير القتالي “2019-2020”.

وأكد شنقريحة، على أن التطور الفعلي والتحسن الحقيقي للمستوى، يستلزمان إيلاء أهمية قصوى، لتحضير وإجراء التمارين الاختبارية المختلفة المستويات والخطط.

كما أكد على أن النتائج المحققة من خلال الرمايات المجراة، هي نتائج تستحق كل التشجيع وكل التقدير لكافة المشاركين في هذا الجهد الاختباري.

لأن ذلك يكفل فعليا وميدانيا الرفع الحقيقي لمستوى القدرات القتالية لقوام المعركة للجيش الوطني الشعبي، كما يعتبر علامة فالقة من علامات النضج التكويني والتدريبي والتحضيري، يضيف اللواء.

وعقب ذلك، قام اللواء السعيد شنقريحة، بتفتيش تشكيلات الوحدات المشاركة في التمرين.