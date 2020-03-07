شنقريحة يشيد بكفاح المرأة الجزائرية عبر كل الأزمات التي مرت بها البلاد

قدم رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، اللواء السعيد شنقريحة، تهانيه الحارة، إلى كافة المستخدمات العسكريات والمدنيات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وجاء في رسالة التهنئة: “يطيب لي أن أتوجه إلى كافة المستخدمات بكل فئاتهن، العسكريات والمدنيات التابعات للجيش الوطني الشعبي ومن خلالهن إلى عائلاتهن وأقاربهن بأصدق التهاني وبموفور الصحة والسعادة والرفاه”.

وأضاف شنقريحة: “فعلاوة على الاحتفالات والطابع الرمزي المرتبط بهذا الحدث، يعتبر هذا اليوم مناسبة للاعتراف بالانجازات المحققة من طرف المرأة في تشييد اللأمم”.

وتابع اللواء: “كذلك هو الشأن بالنسبة للمرأة الجزائرية التي ما فتأت تبرهن للعالم بأسره، بكفاحها المستمر والتزامها المستميت عبر كافة الصراعات والأزمات التي مرت بها الجزائر، على خطى الشهيدات المجيدات لثورتنا التحريرية الوطنية المظفرة”.

وذكر اللواء بكفاح المرأة الجزائرية إبان الإستعمار الغاشم قائلا: “إن المشاركة الفعلية للمرأة الجزائرية في المقاومة ضد المستعمر الغاشم، من أجل إستقلال الجزائر كانت إحدى تعبيراتها الأكثر إلهاما والأكثر تميزا”.

مضيفا: “بالفعل لطالما كانت الأمهات والزوجات والأخوات والبنات الجزائريات الهدف المفضل للمستعمر الفرنسي الذي كان يصبو من خلال ذلك، إلى إضعاف ثورتنا المظفرة، متجاهلا أنهن كن يتحلين على الدوام باليقين الراسخ بجزائر حرة ومستقلة بالرغم من التعذيب والجرائم ضد الإنسانية”.

وتابع اللواء: “كذلك وغداة الإستقلال لم تتردد النساء الجزائريات على رفع تحدي أكبر من أجل تشييد جزائر مستقلة وسيدة، وتمكن من الولوج بكل اقتدار إلى غمار العديد من قطاعات النشاط”.

مضيفا: “وذلك مع ضمان بالنسبة للبعض منهن دورهن الأساسي كربات بيوت من خلال بعث مبادئ وقيم مجتمعنا والحافظ على ذاكرتنا الجماعية وهويتنا الوطنية”.

وأورد شنقريحة: “وخلال سنوات مكافحة الإرهاب والأصولية، وعندما تكاتفت القوى الظلامية للاستيلاء على بلادنا كانت النساء الجزائريات من أولى ضحايا الإرهاب الهمجي، وهنا كذلك كانت المرأة الجزائرية الشجاعة إلى جانب أبناء الجزائر”.

وإغتنم اللواء، هذه الفرصة، للتذكير بالدور الهام للنساء بكل فئاتهن العسكريات والمدنيات في الجيش الوطني الشعبي، اللائي استطعن وعرفن كيف يجدن مكان لهن بجانب زملائهن الرجال.

مضيفا: “وما فتئ تمثيل النساء الجزائريات، يتزايد باستمرار وبشكل بارز على مستوى جميع مكونات الجيش مبرهنات استحقاقهن ومثابرتهن والتزامهن في المهمة النبيلة المتمثلة في الدفاع الوطني ووحدة أمتنا الغالية”.

وختم اللواء رسالته قائلا: “فلتكن هذه الأماني، بمثابة شهادة عرفان باستحقاقكن الشخصي والتزامكن الدائم والمستمر وتحفيزا بمواصلة مجهوداتكن لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات، في حياتكن المهنية والعائلية”.