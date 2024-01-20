شنقريحة يعزي عائلة الفقيد اللواء أحسن سليمان

قدم الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، تعازيه في وفاة المرحوم اللواء أحسن سليمان.

كما شغل الفقيد اللواء أحسن سليمان نائب قائد الناحية العسكرية السادسة السابق.

ووفق بيان لوزارة الدفاع، تقدم الفريق أول بإسمه الخاص وبإسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي بأصدق التعازي القلبية وخالص المواساة لعائلة المرحوم راجيا من الله تعالى أن يتغمد روح الفقيد برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين الأبرار وأن يلهم عائلته وذويه جميل الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.