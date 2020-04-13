شنقريحة ينصب المدير العام للأمن الداخلي بالنيابة العميد عبد الغني راشدي

أشرف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، اللّواء السعيد شنڨريحة، اليوم الاثنين، على التنصيب الرسمي للعميد عبد الغني راشدي، مديرا عاما للأمن الداخلي بالنيابة.

وقال اللواء شنقريحة خلال التنصيب “باسم السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، أنصب رسميا العميد عبد الغني راشدي، مديرا عاما للأمن الداخلي بالنيابة، خلفا للعميد واسيني بوعزة”.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فقد أمر اللواء شنقريحة الجميع بالعمل تحت سلطة المدير العام للأمن الداخلي بالنيابةـ وطاعة أوامره، وتنفيذ تعليماته، بما يمليه صالح الخدمة، تجسيدا للقواعد والنظم العسكرية السارية، وقوانين الجمهورية، ووفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار وتخليدا لقيم ثورتنا المجيدة.

هذه المناسبة كانت سانحة للواء، أسدى خلالها لإطارات هذه المديرية الحساسة، جملة من التعليمات والتوجيهات، بغية مواصلة بذل المزيد من الجهود في خدمة الجزائر وحماية مصالحها العليا، حاثا إياهم على الالتفاف حول قائدهم الجديد ومساعدته على أداء مهامه، من خلال التزامهم الكامل والوافي بالقيام بالمهام المنوطة، بكل الصرامة اللازمة والمثابرة الضرورية.