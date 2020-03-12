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شنقريحة ينصب رسميا اللواء نور الدين حمبلي قائدا للناحية العسكرية الخامسة

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شنقريحة ينصب رسميا اللواء نور الدين حمبلي قائدا للناحية العسكرية الخامسة
بقلم نسرين محفوف

نصب رئيس أركان الجيش بالنيابة، سعيد شنقريحة، رسميا، اليوم الخميس، اللواء نور الدين حمبلي قائدا للناحية العسكرية الخامسة.

وقد تم تنصيب اللواء نور الدين حمبلي قائدا للناحية العسكرية الخامسة بقسنطينة، خلفا للواء عمار اعثامنية الذي تم تعيينه على رأس قيادة القوات البرية.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فقد وجه اللواء شنقريحة تعليمات لإطارات وأفراد الناحية العسكرية الخامسة، بالعمل تحت سلطة اللواء نور الدين حمبلي، وتنفيذ تعليماته بما يمليه صالح الخدمة تجسيدا للقواعد النظام العسكرية السارية وقوانين الجمهورية، ووفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار وتخليدا لقيم ثورتنا المجيدة.


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