شنڨريحة يواصل زيارته إلى قطر في يومها الثاني

يواصل الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، زيارته الى دولة قطر في يومها الثاني.

للإشارة، شرع أمس الأحد، الفريق أول السعيد شنڨريحة، في زيارة رسمية إلى دولة قطر، بدعوة من الفريق الركن (طيار) جاسم بن محمد المناعي. رئيس أركان القوات المسلحة القطرية. وذلك للمشاركة في فعاليات النسخة التاسعة من معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري “ديمدكس 2026”.

وكان في استقبال الفريق أول لدى وصوله إلى مطار الدوحة الدولي اللواء الركن حمد بن أحمد النعيمي. مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، إلى جانب سفير الجزائر لدى دولة قطر، السيد صالح عطية.

وتندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز علاقات التعاون العسكري بين الجزائر وقطر، حيث سيجري الفريق أول شنڨريحة لقاءات مع عدد من المسؤولين القطريين. سيتم خلالها بحث سبل تطوير الشراكة الثنائية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم المصالح المشتركة. للبلدين الشقيقين ويعزز التنسيق والتعاون الدفاعي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور