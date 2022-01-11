شنقريحة يُحفز الخضر وبلماضي بعد التعثر أمام سيراليون

وجه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي “سعيد شنقريحة” رسالة خاصة للمُنتخب الوطني الجزائري عقب التعثر أمام سيراليون.

وأعرب شنقريحة عن تشجيعه المطلق لأشبال المدرب الوطني جمال بلماضي في قادم المواعيد انطلاقا من مواجهة غينيا الاستوائية.

كما تمنى شنقريحة للخضر انتصارات لاحقة في باقي المقابلات و الاحتفاظ باللقب الافريقي.

وتعثر الخضر في المواجهة الأولى من كأس أمم إفريقيا أمام سيراليون بدون أهداف أمسية اليوم الثلاثاء.