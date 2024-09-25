شنقريحة يُسدي تعليمات لبذل المزيد من الجهود خدمة للجزائر وحماية مصالحها العليا

أشرف الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، على تنصيب المدير العام للوثائق والأمن الخارجي العميد موساوي رشدي فتحي. خلفا للواء جبار مهنى.

وعلى هامش التنصيب أمر الفريق أول السعيد شنقريحة الجميع بالعمل تحت سلطته، وطاعة أوامره، وتنفيذ تعليماته. بما يمليه صالح الخدمة، تجسيدا للقواعد والنظم العسكرية السارية، وقوانين الجمهورية، ووفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار وتخليدا لقيم ثورتنا المجيدة”.

كما أسدى الفريق أول شنقريحة بالمناسبة جملة من التعليمات والتوجيهات لإطارات هذه المديرية. بغية مواصلة بذل المزيد من الجهود في خدمة الجزائر وحماية لمصالحها العليا. حاثا إياهم على الإلتفاف حول قائدهم الجديد ومساندته ودعمه في أداء مهامه. من خلال التزامهم الكامل والوافي بالقيام بالمهام المنوطة، بكل الصرامة اللازمة والمثابرة الضرورية.

وأشاد الفريق أول بخصال اللواء جبار مهنى وبالأدوار الريادية التي أداها في المؤسسة العسكرية، باعتباره ممن كرسوا حياتهم لخدمة الوطن والدفاع عن الجمهورية. حيث تحمل العديد من المسؤوليات بكل نجاح واقتدار، وبرهن طيلة مساره المهني النير على كفاءة مهنية، واحترافية أكيدة. وقدرة عالية على المعالجة الدقيقة لمختلف الملفات والقضايا.

عقب ذلك، أشرف الفريق أول على مراسم التصديق على محضر تسليم واستلام المهام.