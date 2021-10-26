“شنقريحة” يُكرم لاعب جبهة التحرير معوش و المُدرب مهداوي

أشرف الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، على مراسم المقــــابلة النهـــائية لكأس الجزائر العسكرية لكرة القدم، في طبعتهــــا التاسعة والأربعيــــن، اليوم الثلاثاء بمركز تجمع وتحضير الفرق الرياضية العسكرية ببن عكنون، والتي نشطها كل من فريـقي قيادة القوات البرية و قيادة الدرك الوطني.

وذلك بحضور كل من وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، ووزير الاتصال عمار بلحيمر إلى جانب إطارات سامية من الجيش الوطني الشعبي وعدد من الضيوف.

وعلى هامش المباراة النهائية، كرم الفريق كل من محمد معوش عضو مؤسسة قدامى لاعبي فريق جبهة التحرير الوطني، وكذا عبد الرحمن مهداوي مدرب الفريق الوطني العسكري.

وفي الختام، وقع الفريق على السجل الذهبي لمركز تجمع وتحضير الفرق الرياضية العسكرية ببن عكنون.