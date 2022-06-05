شنوف: الجزائر تنفق 1200 مليار دج سنويا للحفاظ على البيئة

كشفت المفتشة العامة بوزارة البيئة، شنوف نادية، أن السلطات الجزائرية قامت بمجهودات جبارة لحماية البيئة. ما جعلها تنفق سنويا 1200 مليار دج في مجال الحفاظ عليها. لضمان إطار معيشي نوعي يحترم متطلبات التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.

وقالت شنوف خلال إستضافتها بالقناة الأولى، أن مصالحها تعمل جاهدة لمجابهة كل التحديات البيئية ولحماية الإطار المعيشي للمواطن وصحته. مشيرة إلى أن وزارة البيئة سطرت إستراتيجية وطنية ترتكز على محورين وهما التحول الإيكولوجي. والذي يعتمد فيه على تنمية الاقتصاد الأخضر والدائري من خلال العديد من العمليات والمشاريع. بالإضافة كذلك إلى تحسين تسيير النفايات والقضاء عليها وتنظيم شعبها. بالإضافة إلى الإجراءات المستمرة لإزالة التلوث وعمليات المراقبة والحراسة والوقاية”

وأشارت المفتشة العامة بوزارة البيئة، أن أبرز التحديات لتنفيذ هذه الإستراتيجيات هو التحسيس من خلال الإرتكاز على المجتمع المدني. الذي اعتبرته همزة وصل بين وزارة البيئة والميدان. بهدف غرس وتعزيز التربية البيئية في المجتمع وبالخصوص عند المتمدرسين على مستوى الأطوار الثلاثة.

كما أكدت شنوف، أنه أصبح من الضروري القيام بمجهودات بالتنسيق مع كل القطاعات لحماية هذه البيئة. ومحاربة كل الآفات والسلوكات غير السوية. كالرمي العشوائي للنفايات والمصبات الصناعية في الأوساط الطبيعية والاعتداءات على مختلف المساحات الخضراء”.

وفيما يخص حصيلة الإعتداءات على البيئة خلال السداسي الأول من هذه السنة. كشفت شنوف أنه “تم تفتيش حوالي 827 مؤسسة مصنفة. حيث تم إحصاء 658 إعتداء على البيئة. ما أدى إلى تحرير 299 عقوبة لهذه المؤسسات.

كما إعتبرت شنوف أن “اليوم العالمي للبيئة الذي يصادف تاريخ 5 جوان من كل سنة يعتبر فرصة لتدارك بعض الأخطاء ولتحسيس المواطنين بحماية البيئة من خلال التظاهرات المبرمجة على مدار ثلاثة أيام”.

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