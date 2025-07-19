شنيتف وسجاتي يتطلعان لتحقيق أرقام مميزة في ملتقى مدريد الدولي

يواصل أبطال الجزائر في ألعاب القوى بسط حضورهم القوي على الساحة العالمية، حيث يشارك مساء اليوم كل من العداءين هيثم شنيتف وجمال سجاتي في منافسات ملتقى مدريد الدولي، أحد أبرز الملتقيات ضمن الجولة العالمية لألعاب القوى.

وسيكون جمال سجاتي، وصيف بطل العالم، على خط الانطلاق في سباق 800 متر عند الساعة 21:20 بالتوقيت المحلي، واضعًا نصب عينيه تحقيق توقيت مميز يعزز مكانته بين كبار العدائين العالميين.

أما هيثم شنيتف، بطل العرب والمتألق هذا الموسم، فسيخوض سباق 1500 متر في تمام الساعة 21:57، طامحًا هو الآخر إلى تسجيل نتيجة مرموقة تضيف إلى سجله الحافل.

وتتجه الأنظار إلى مضمار مدريد الليلة، حيث يجمع السباقان نخبة العدائين في العالم، في اختبار جديد لعزيمة وإصرار العداءين الجزائريين على رفع الراية الوطنية عاليًا في المحافل الدولية.