شنيتف وغواند يبلغان نصف نهائي 800 متر من بطولة العالم لأقل من 20 عاما

تأهل العداءان الجزائريان هيثم شنيتف، ومحمد علي غواند، اليوم الخميس، لنصف نهائي 800 متر، من بطولة العالم لألعاب القوى لأقل من 20 عاما، الجارية بالعاصمة الكينية نيروبي.

واحتل شنيتف، المرتبة الثالثة في المجموعة الأولى، بتوقيت (1د، 49ثا، 19ج)، وهو أحسن انجاز شخصي له في سباق 800 متر.

وفي المقابل، احتل غواند، صاحب الرقم القياسي الوطني، المرتبة الأولى في المجموعة الرابعة، بتوقيت (1د، 48ثا، 83ج).

ومن المقرر أن يدخل العداءان الجزائريان شنيتف، وغوند، يوم السبت المقبل، غمار الدور النصف النهائي لسباق الـ800 متر.