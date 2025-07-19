شنيتف يتألق في مدريد ويقترب من التأهل لبطولة العالم 2025

تألق العداء الجزائري، هيثم شنيتف، بشكل لافت، اليوم السبت، على المضمار الدولي.

بعد تحقيقه المركز الثاني في سباق 1500 متر ضمن ملتقى مدريد لألعاب القوى، مسجلًا توقيتًا ممتازًا بلغ 3:34.85 دقيقة.

وهو من بين أفضل أرقامه هذا الموسم.

السباق الذي جرى ضمن منافسات الجولة الفضية العالمية، شهد مستوى عالٍ من التنافس. إلا أن العداء، شنيتف، أبان عن قوة بدنية وتركيز ذهني مكّناه من إنهاء السباق في المرتبة الثانية. مقتربًا خطوة كبيرة من بلوغ الحد الأدنى المؤهل لبطولة العالم 2025.