شنيحي سادس إستقدامات إتحاد العاصمة في الميركاتو

أعلن فريق إتحاد العاصمة على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك اليوم الخميس عن تعاقده مع اللاعب الدولي السابق ابراهيم شنيحي المستقدم من نادي ضمك السعودي.

ووقع شنيحي (31 سنة) على عقد يربطه مع فريق سوسطارة لمدة موسمين بعد عدة تجارب خاضها في الدوري التونسي والسعودي.

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