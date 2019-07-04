شنيحي يغادر نادي الفتح السعودي

غادر الدولي الجزائري إبراهيم شنيحي، نادي الفتح السعودي، بعد أن خاض تجربة لموسم ونصف، في الدوري السعودي.

وقرر مسؤولو نادي الفتح السعودي، عدم تجديد عقد إبراهيم شنيحي، ما سيجبر هذا الأخير على البحث عن وجهة جديدة، تحسبا للموسم المقبل.

وحرصت إدارة نادي الفتح السعودي، على تقديم الشكر لشنيحي، نظير ما قدمه للفريق، وتمنت له التوفيق في باقي مشواره الكروي.

يذكر أن إبراهيم شنيحي (29 عاما)، حمل ألوان كل من نادي العلمة، والنادي الإفريقي التونسي، قبل تقمصه ألوان نادي الفتح السعودي.