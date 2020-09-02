شنين: أزمة السيولة مفتعلة.. وأطراف تريد صدع الثقة بين الشعب والحكومة

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شنين: أزمة السيولة مفتعلة.. وأطراف تريد صدع الثقة بين الشعب والحكومة
بقلم نسرين محفوف

صرح رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، أن أزمة السيولة التي عرفها الوطن، مفتعلة يراد بها صدع ثقة الشعب بالحكومة.

وقال شنين خلال افتتاح دورة المجلس الشعبي الوطني لسنة 2020-2021، أن الجزائر تعيش دخولا اجتماعي استثنائيا، بسبب أزمة كورونا.

وترحم رئيس المجلس الشعبي الوطني على من فقدناهم بسبب الوباء، متمنيا أن يمن الله بالشفاء على المصابين بكوفيد 19.

كما وجه تحية إجلال وإكبار لكل من يقفون في وجه كورونا من السلك الطبي إلى كل المرابطين في مواجهة الجائحة.

وعبر عن ارتياحه للقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية في مواجهة الجائحة، والاخذ بعين الاعتبار المساعي الرامية لمواجهته والحد من انتشاره.


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