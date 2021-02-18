شنين: أشكر رئيس الجمهورية على توجيهه ودعمه خلال فترة رئاستي للمجلس الشعبي الوطني

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شنين: أشكر رئيس الجمهورية على توجيهه ودعمه خلال فترة رئاستي للمجلس الشعبي الوطني
بقلم ط.خير الدين

قدّم رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين، اليوم الخميس،  خالص عبارات التقدير والامتنان لرئيس الجمهورية  عبد المجيد تبون.

وذلك عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، حيث غرّد:

“اتقدم بخالص عبارات التقدير والامتنان للسيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لما لمسته منه من توجيه ودعم خلال فترة رئاستي للمجلس  الشعبي الوطني وادعوا الله ان يوفقه في مواصلة مسار الاصلاح والتغيير”

يذكر أن رئيس الجمهورية، كان قد أعلن قبل قليل عن حله للمجلس الشعبي الوطني الحالي.

مضيفا بأنه سيتم المرور مباشرة إلى إنتخابات تشريعية شفّافة وذلك بعد حل البرلمان الحالي.


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