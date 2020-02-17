شنين: اتحاد المغرب العربي ضرورة إستراتيجية

قال رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، اليوم الإثنين، إن “إتحاد المغرب العربي ضرورة استراتيجية في ظل التحولات الدولية”.

وأكد شنين، خلال إشرافه على إفتتاح يوم برلماني حول “اتحاد المغرب العربي”، أن “الجزائر تؤمن بضرورة بناء الصرح المغاربي هي قناعة تاريخية جيوإستراتيجية في إطار تفعيل اتحاد المغرب العربي”.

وقل شنين “مواقف الجزائر حول ليبيا تقوم على أرضية صلبة، وحسن الجوار ما جعل طرفي النزاع في ليبيا والمجتمع الدولي يساندون المقاربة الجزائرية للحل”.

وأضاف شنين “يواجه المغرب العربي تهديدات كبيرة من إرهاب وجريمة وهشاشة”.