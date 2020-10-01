شنين: استرجاع الثقة بين المواطن والدولة تكمن في مرافقته للمؤسسات والمشاركة بالاستفتاء

ذكّر رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين نواب البرلمان بضرورة التحسيس والتوعية بأهمية الدستور، وبأهمية التوجه لصناديق الاقتراع خاصة.

يأتي هذا في مستهل الجلسة العلنية ليوم الخميس والمخصصة لطرح الاسئلة الشفوية على أعضاء الحكومة.

وقال إن مشروع الدستور جاء تلبية لاحتياجات ومطالب المواطنين من أجل تحقيق التغيير الذي لا طالما طمح له الشعب الجزائري.

وأشار شنين إلى أن المجلس الشعبي الوطني قد صوت بالإجماع على مشروع هذا الدستور.

وأكد أن استرجاع الثقة بين المواطن والدولة تكمن في مرافقته للمؤسسات والتي تبدأ من خلال المشاركة في هذا الاستفتاء.

وتمنى أن يكون الفاتح من نوفمبر محطة أخرى وانطلاقة للجزائر التي حلُم بها الشهداء والتي يحلُم بها الجزائريات والجزائريون كافة.