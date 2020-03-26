شنين: الإقتطاع من رواتب إطارات ونواب البرلمان دعما للحملة الوطنية لمواجهة كورونا

ثمن رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين الوعي الشعبي الذي صاحب انتشار فيروس كورونا في الجزائر.

وأكد بيان لرئيس الغرفة السفلى للبرلمان على أن مكتب المجلس الشعبي الوطني يتابع بكل اهتمام الوضع و المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد، مثمنا في الوقت ذاته الإجراءات التي اتخذتها الحكومة.

وأعلن شنين عن المساهة برواتب النواب وإطارات المجلس الشعبي الوطني من أجل دعم الحملة الوطنية لمواجهة فيروس كورونا، ودعوة النواب الأطباء إلى مواصلة التطوع في المؤسسات الصحية على مستوى ولاياتهم.

كما دعا البيان إلى ضرورة اتخاذ التعليمات والتحلي بروح المسؤولية الفردية والجماعية لمواجهة هذه المحنة التي ضربت البشرية جمعاء.

كما وجه شنين تحية تقدير واحترام لعمال قطاع الصحة بمختلف وظائفهم ودرجاتهم على التضحيات والمجهودات الكبيرة المبذولة من قبلهم.

كما وجه شنين في الأخير شكرا وعرفانا لكل المؤسسات الأمنية والشبه عسكرية وعمال النظافة وأولئك القائمين على تلبية احتياجات المواطنين ، داعيا الحكومة إلى تقديم الدعم الكامل للمتعاملين الإقتصاديين الذين يوفرون المواد الأساسية للمواطنين.