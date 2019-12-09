شنين: الإنتخابات هي مرحلة مفصلية .. والشعب الجزائري سيرد على الأصوات الخارجية

قال سليمان شنين رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن الجزائر مقبلة على محطة تاريخية ومفصلية وهي إجراء الإنتخابات الرئاسية.

وأضاف شنين اليوم الإثنين بالمجلس الشعبي الوطني، أن الإنتخابات الرئاسية هي الطريق الآمن لإخراج البلاد من أزمتها.

وأشار ذات المتحدث، أن الجزائر في أمسّ الحاجة لتمتين الجبهة الداخلية، ولا يوجد لنا وطن من غير الجزائر.

كما اعتبر شنين أن الإنتخابات هي مرحلة مفصلية، وأن الشعب الجزائري سيرد على الأصوات الخارجية التي تريد اللعب بالسيادة الخارجية.

وتابع قائلا:” نحن مع إستمرار الدولة، وأقول للأصوات الرافضة للانتخابات، أنكم تنادون مرتين في الأسبوع لكن الدولة مستمرة 24 ساعة”.

وأضاف شنين أنه على الجميع إحترام القانون، والمحافظة على هذه المرحلة التاريخية، وأنا على يقين أن أغلبية الشعب مع إستقرار وإستمرار الدولة.