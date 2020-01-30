شنين: الانتخابات أنتجت سياقا سياسيا أتاح للرئيس فتح ورشات إصلاح لإعادة هندسة النظام السياسي

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، أن الانتخابات أنتجت سياقا سياسيا جديدا، سمح لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إعلان ورشات إصلاح عميقة.

يأتي هذا في الكلمة التي ألقاها، اليوم الخميس، بالمؤتمر 15 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بواغادوغو.

وأوضح شنين أن هذه الورشات، ستساهم في إعادة هندسة النظام السياسي بمراجعة الدستور والنسق التشريعي .

وأضاف “الانتخابات أدت إلى عودة الجزائر لديناميتها الدبلوماسية، القائمة على قواعد احترام السيادة وعدم التدخل في شؤون الغير”.