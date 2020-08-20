شنين: الجزائر تسعى لبناء السلم في افريقيا

قال رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين ان الجزائر تسعى لبناء السلم في افريقيا.

وخلال مداخلته في المؤتمر الخامس لرؤساء البرلمانات قال شنين انه في هذا الاطار أسس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي لمساعدة الاشقاء الأفارقة على بناء مقدراتهم المالية والبشرية.

وثمن سليمان شنين في البيان الختامي حرص البرلمانات الوطنية على تحصين سيادة الدول و شجب التدخلات الاجنبية ورفض محاولات المساس باستقرار الدول ووحدة المجتمعات مع الدعوة لتفعيل حق الشعوب في تقرير المصير.

كما نريد تطبيق قرارت الأمم المتحدة بشأن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته والقدس وعاصمتها القدس الشريف والحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.

وشارك البرلمان الجزائري في اشغال القمة الخامسة لرؤساء البرلمانات ، التي ضمت 103 بلدا، تحت عنوان رئيسي “البرلمانات مجندة للتعاون متعدد الأطراف سعياً لتحقيق السلام والتنمية المستدامة للإنسانية وكوكب الأرض”.

وبحثت موضوعات أساسية من بينها حفز الدول والمجتمعات نحو الاهتمام بسياسات التغير المناخي والحكم الراشد والنمو الاقتصادي ودور البرلمانات في مكافحة الإرهاب و تعزيز المشاركة السياسية والبرلمانية للشباب .