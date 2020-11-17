شنين: الجزائر مستهدفة وتواجه تهديدات بسبب مواقفها المبدئية

قال رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين أن البلاد تمر بمراحل حساسة وتواجه تهديدات بسبب مواقفها المبدئية.

وأضاف شنين في كلمته التي ألقاها اليوم بالمجلس الشعبي الوطني أن الجزائر مستهدفة أيضا لأنها تملك مؤسسات منسجمة، كما أن الشعب الجزائري متمسك بالمؤسسات الدستورية والمسار الدستوري.

كما ان الجزائر يضيف شنين مستهدفة لأنها تملك جيشا قويا يؤمن أن واجباته الدستورية هي تأمين الحدود وتأمين البلاد من الخطر.

وفي كلمته قال رئيس الغرفة السفلى للبرلمان أن الجزائريين يؤمنون عاليا و باعتزاز للتضحيات التي يقدمها الجيش أين ختم كلامه بالقول أن هذه المرحلة تتطلب تمتين الجبهة الداخلية