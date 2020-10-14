شنين: الدستور يبني الجزائر الجديدة وهو بمثابة تجربة مميزة في المنطقة

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، أن الدستور يبني الجزائر الجديدة وهو بمثابة تجربة مميزة في المنطقة.

وقال شنين، اليوم الأربعاء خلال مشاركته في إجتماع اللجنة التحضيرية لتقييم المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات، “الدستور يبني الجزائر الجديدة ويوسع الرحيات والتوازن بين السلطات وهو بمثابة تجربة مميزة في المنطقة”.

وأكد شنين قائلا “أن الجزائر مشغولة هذه الأيام بموضوع مهم يتعلق بالرجوع إلى سيادة الشعب وهو الاستفتاء على الدستور في 1 نوفمبر بعد مصادقة البرلمان عليه”.

وأضاف شنين قائلا “نحن مصرون ان نكون طرفا مهما في العمل البرلماني من خلال الحضور الدائم ونحن ندرك دور البرلمانات التي تعكس طموحات الشعوب الكبيرة جدا خاصة في المنطقة وتتعلق بالحريات و الديموقراطية و الحياة الكريمة”.

كما توجه شنين للشكر لجميع من شاركوا في المؤتمر و كل الجهود المبذولة في هذه التجربة الرائدة رغم التخوفات والصعوبات في ظل هذه الظروف.

وأكد شنين أن “البيان الختامي كان توافقيا وتلقى دعما كبيرا وهو يعتبر نجاحا للجنة التحضيرية وهو ما يعكس التوافق بين البرلمانات في الافكار والمواقف”.