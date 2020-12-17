شنين: الرئيس يتعافى والشعب ينتظر عودته

صرح رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، اليوم الخميس، أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يتعافى والشعب ينتظر عودته.

وجاء تصريح شنين خلال استئناف اشغاه في جلسة علنية خصصت لطرح الاسئلة الشفوية على أعضاء الحكومة

وقال شنين إن الشعب الجزائري ينتظر عودة الرئيس في ظل الظروف التي تعرفها البلاد.

وأفاد رئيس المجلس الشعبي الوطني أن الرئيس يتعافى ويمارس مهامه بالمتابعة والتسيير.

وأورد رئيس المجلس الشعبي الوطني أن اطلالة الرئيس تركت أثرا طيبا لدى شعبنا من خلال الارتياح والطمأنينة على صحته.

وفي حديثه عن القانون قال “الجميع يريد الارساء دولة القانون وتحترم القوانين في هذه البلاد وتوسع قاعدة الحكم وممارسات الديمقراطية”.