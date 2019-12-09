شنين: الرافضون والقابلون للإنتخابات يحظون برعاية وتأمين الدولة دون أي تفريق

صرح رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين أن الدولة تقوم برعاية وتأمين كل المواطنون الرافضون والقابلون للإنتخابات دون أي تفرقة.

وقال شنين ان هناك أصوات رافضة للإنتخابات نقول لها أن هناك من ينادي ساعتين في الأسبوع بمطالب سياسية احيانا تكون مشروعة.

واضاف رئيس المجلس الشعبي الوطني أن الدولة الجزائرية مستمرة 24 على 24 ساعة خلال اليوم والاسبوع والسنة.

واكد شنين أن كل المواطنين بدون إستثناء الرافض والقابل للإنتخابات يحضون برعاية وتأمين الدولة دون أي تفريق.

كما أن المواطنون محميون بقوانين الجمهورية دون أي مساس أوتفريق بين المواطنين وعلى الجميع إحترام القوانين