شنين: الطفولة في الجزائر ليست عرضة للتجاوزات والجرائم

ثمّن رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، ما حققه الطفل الجزائري من إقرار لحقوقه وتكريسها في المنظومة التشريعية وتجسيدها في أرض الواقع.

وأضاف شنين، عشية الاحتفال باليوم الوطني للطفل الجزائري، المصادف ليوم صدور القانون رقم 15-12 المتعلق بحماية الطفل في 15 جويلية 2015، أنه وبموجب هذا القانون، سخرت الدولة كل إمكانياتها لضمان حماية مختلف حقوق الطفل وصونه من مختلف المخاطر، ابتداء من محيطه العائلي إلى وسطه الاجتماعي والمدرسي.

وعبر شنين عن الافتخار والاعتزاز بهذا الانجاز المهم، الذي لم تحققه الكثير من الدول مؤكدا التطلع إلى توفير الكثير من الحقوق لأطفال الجزائر حتى يتمكنوا من الاستمتاع بطفولتهم.

مسجلا أن الطفولة في الجزائر ليست عرضة للتجاوزات والجرائم، التي تعرفها العديد من الدول.

وأشار ذات المتحدث،إلى أن هذا لا يثني على مواصلة العمل على تعزيز هذه المنظومة، وترقيتها ليبقى الطفل أولوية في وضع ورسم السياسة الوطنية الاجتماعية للدولة.

كما ثمن شنين، عضوية الجزائر في البرلمان العربي للطفل، وحث الطفل الجزائري أن يفتخر و يعتز بانجازات الدولة في مجال حماية الطفولة.

وأكد شنين، أن المجلس الشعبي الوطني يعتمد على برنامج دائم لاستقبال تلاميذ المدارس في زيارات عملية.