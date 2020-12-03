شنين: القوى التي تقف وراء لائحة البرلمان الأوروبي لا زالت تحلم باستهداف الجيش

قال رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، إن القوى التي تقف وراء لائحة البرلمان الأوروبي، لا زالت تحلم باستهداف الجيش الوطني الشعبي.

وأورد شنين، خلال جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني اليوم الخميس: “هذه القوى لا زالت تحلم باستهداف الجيش باعتباره ضامن الوحدة والسيادة الوطنية وصمام الأمان للنسيج الوطني”.

وأضاف رئيس المجلس الشعبي الوطني، إن هذه المحاولات مستمرة لدفع البلاد للتخلي عن القضايا الاستراتيجية والأساسية وتعطيل مشاريع النهوض الحضاري.

وأكد شنين، إن الجزائر تملك كل مقومات النهضة، والإستقلالية في القرار الوطني، وتملك القدرة والإمكانيات والتاريخ لأجل القيادة الجيوستراتيجية للمنطقة، في مقاربة مبنية على السلم والتنمية والديمقراطية، وهو ما نسميه الجزائر الجديدة.