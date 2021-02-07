شنين.. اللقاحات لا يجب أن تخضع إلى قيود الملكية الفكرية وضرورة تعويض المخابر المنتجة لها

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين، الأحد، على أن هذه اللقاحات لا يجب أن تخضع إلى قيود الملكية الفكرية.

ودعا شنين، إلى ضرورة التعاون والتضامن لتعويض المخابر التي أنفقت مبالغ معتبرة كاستثمارات لإنجاح اللقاحات ضد كورونا.

وأشار المتحدث، إلى أن انتشار كورونا جعل أصوات كثيرة على المستوى الدولي تفضل المكافحة الجماعية والتضامن على الجهد الواحد المحدود.

وأضاف شنين ، أن الجائحة فرضت أن يصبح موظفو وعمال الصحة بمقدمة أولويات الدول.

وطالب في هذا الخصوص، بفرض مراجعة التعامل مع هذه الفئة بمزيد من الاهتمام والتكفل بمطالبهم.