شنين : المماطلة المغربية بمجلس الأمن جاءت بتواطؤ بعض الدول

صرح رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، أن المماطلة المغربية التي جرت في مجلس الأمن كانت بتواطؤ مع بعض الدول.

وقال شنين، إن مقاومة الشعب الصحراوي استطاعت إفشال محاولات التعتيم الإعلامي والمغالطات السياسية والمماطلة الدبلوماسية المغربية بمجلس الأمن.

ورحب المتحدث، بالدور الذي يتطلع أن يلعبه الاتحاد الافريقي ومجلسه للأمن والسلم، لأجل تصفية الإستعمار في الأراضي المحتلة للصحراء الغربية.

وجدد شنين، دعم المجلس الشعبي الوطني، للشعب الصحراوي في مقاومته، ويندد بالمقايضة غير العقلانية واللأخلاقية للتطبيع المغربي مع الكيان الصهيوني.