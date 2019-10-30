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شنين: “بالإنتخاب سيثبت الجزائريون تمسكهم بنوفمبرية الدولة”

الوطني
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شنين: “بالإنتخاب سيثبت الجزائريون تمسكهم بنوفمبرية الدولة”
بقلم نادية بن طاهر

قال رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، إن إنتخابات 12 ديسمبر، محطة، يثبت فيها الجزائريون تمسكهم بنوفمبرية هذه الدولة.

وكتب شنين، على صفحته بتويتر: “كلنا أمل أن تكون ثورة نوفمبر نبراسا يرسم خارطة طريق جزائر بعيدة عن الفساد والإستبداد”.

وأضاف شنين: “أمامنا فرصة الإنتخابات التي ستمكن الشعب لأن يقول كلمته”.

وتابع ذات المتحدث: ” يوم 12 ديسمبر سيكون محطة يثبت فيها الجزائريون أنهم متمسكون بنوفمبرية هذه الدولة”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=719861

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