شنين: “بالإنتخاب سيثبت الجزائريون تمسكهم بنوفمبرية الدولة”

قال رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، إن إنتخابات 12 ديسمبر، محطة، يثبت فيها الجزائريون تمسكهم بنوفمبرية هذه الدولة.
وكتب شنين، على صفحته بتويتر: “كلنا أمل أن تكون ثورة نوفمبر نبراسا يرسم خارطة طريق جزائر بعيدة عن الفساد والإستبداد”.
وأضاف شنين: “أمامنا فرصة الإنتخابات التي ستمكن الشعب لأن يقول كلمته”.
وتابع ذات المتحدث: ” يوم 12 ديسمبر سيكون محطة يثبت فيها الجزائريون أنهم متمسكون بنوفمبرية هذه الدولة”.
#شنين : كلنا أمل أن تكون #ثورة_نوفمبر نبراسا يرسم خارطة طريق #جزائر بعيدة عن الفساد والاستبداد وأمامنا فرصة #الانتخابات التي ستمكن الشعب لأن يقول كلمته ويكون يوم 12 ديسمبر محطة يثبت فيها الجزائرريون أنهم متمسكون بنوفميرية هذه الدولة. pic.twitter.com/U0ezCfFKKL
— Slimane Chenine سليمان شنين (@chenine_slimane) October 30, 2019
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