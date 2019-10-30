شنين: “بالإنتخاب سيثبت الجزائريون تمسكهم بنوفمبرية الدولة”

قال رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، إن إنتخابات 12 ديسمبر، محطة، يثبت فيها الجزائريون تمسكهم بنوفمبرية هذه الدولة.

وكتب شنين، على صفحته بتويتر: “كلنا أمل أن تكون ثورة نوفمبر نبراسا يرسم خارطة طريق جزائر بعيدة عن الفساد والإستبداد”.

وأضاف شنين: “أمامنا فرصة الإنتخابات التي ستمكن الشعب لأن يقول كلمته”.

وتابع ذات المتحدث: ” يوم 12 ديسمبر سيكون محطة يثبت فيها الجزائريون أنهم متمسكون بنوفمبرية هذه الدولة”.