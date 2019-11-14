شنين : “حريصون على مصلحة الشعب والجزائر قبل أي شيء”

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، حرص نواب الشعب على مصلحة الشعب، مؤكدا أن الجزائر قبل كل شيئ.

وعقب جلسة التصويت على مشروع قانون المحروقات، أوضح شنين أن النقاشات لم تخضع لإكراهات الواقع، ولا للمزايدات، ولا للحسابات السياسية.

وأكد رئيس المجلس، حرص النواب على رسم القوانين المعروضة، من أجل جزائر تكافؤ الفرص، وإنهاء عهد الاحتكار والجماعات والمجموعات.

وأورد شنين “نريد جزائر الشفافية والرقابة على المال العام، جزائر المؤسسات والحكم الراشد، جزائر يحرسها رجالها وجيشها”.

وفي حديثه عن مؤسسة الجيش، ثمن شنين الانجازات التي حققها جيشنا، الذي ابان عن احترافية عالية في مرافقة الشعب في تحقيق مطالبة، ناهيك عن تلك التي حققها في المنطقة.

وأوضح رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن الجزائر متوجهة الى مرحلة جديدة بعد انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة تعيد السيادة للشعب.