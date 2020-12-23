شنين.. حق تقرير المصير يعبر عن التزام الأمم المتحدة بتصفية الاحتلال اللاشرعي

يوم برلماني حول الصحراء الغربية

قال رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، إن حق تقرير المصير يعبر على التزام الأمم المتحدة بضرورة تصفية الاستعمار.

وأوضح شنين، بفعاليات اليوم البرلماني لتفعيل حق الشعب الصحراوي بتقرير المصير،أن الهيئة ملتزمة بإنهاء الاحتلال اللاشرعي للأقاليم غير المحكومة ذاتيا.

وأضاف رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن اليوم البرلماني، جاء على خلفية تمسك الشعب الصحراوي بحقوقه المشروعة.

وأشار شنين، إلى أن هذه الحقوق غير قابلة التعدي، وتقرير المصير حق مكفول بميثاق الأمم المتحدة ومختلف مواثيق حقوق الإنسان.