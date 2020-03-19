شنين: ذكرى عيد النصر فرصة لنبذ الخلافات وتغليب روح المواطنة

قال سليمان شنين، رئيس المجلس الشعبي الوطني ان ذكرى عيد النصر تدعونا اليوم إلى نبذ الخلافات وتغليب روح المواطنة.

ونشر شنين، تغريدة على صفحته الرسمية في تويتر قال فيها: ذكرى عيد النصر تدعونا اليوم إلى نبذ الخلافات وتغليب روح المواطنة والمسؤولية الفردية التي تفرض أداء الواجب والتعاون والحرص على المصلحة العامة والمُناصحة في استدراك النقائص.

إنها فرصة أيضا لتمتين أواصر المحبة والتآخي بين أفراد الشعب والإدراك بأن مصيرنا واحد.