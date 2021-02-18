شنين: ذكرى يوم الشهيد تحمّلنا مسؤولية وأمانة الحفاظ على وحدة الجزائر التي أصبحت مستهدفة

قال سليمان شنين رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن ذكرى يوم الشهيد تحملنا مسؤولية وأمانة الحفاظ على وحدة الجزائر.

وأوضح شنين في تغريدة على تويتر، بمناسبة يوم الشهيد، أن الجزائر أصبحت مستهدفة والأمانة هي هذه الدولة التي سقيت بدماء الشهداء.

وأضاف شنين، أنه على الجزائريين أن يدركوا أنهم أحفاد الشهداء ولازال عدو الأمس لا يسمح بأنهم هزموا أكبر قوة.

وأشار في ذات السياق، إلى أن تفجيرات رقان هي جرائم إنسانية لا تمحى ولا تنسى.

وكشف شنين، أن الجزائر لديها قوات الجيش الوطني الشعبي وكل الجهات الامنية حريصة وساهرة على تأمين البلاد.

وتابع شنين يقول:” نملك الإطارات التي تدافع و دافعت على الجزائر في الفترات السابقة”.