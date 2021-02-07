شنين: رغم الضغوطات.. الجزائر أعطت الأولوية للقرار العلمي على السياسي في مواجهة كورونا

قال رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، إن الجزائر واجهت عديد من الضغوطات فيما يخص الإجراءات المتبعة لمكافحة وباء كورونا.

وأوضح شنين، أن الجزائر فضلت الإعتماد على القرار العلمي، وعدم الخضوع إلى تسييس الاجراءات، رغم الضغوطات الكبيرة.

ومن جهة ثانية، ثمن المتحدث، قرار رئيس الجمهورية ببدء التلقيح قبل نهاية شهر جانفي، مجانا والحرص على التوزيع العادل.

وفي هذا الإطار، أشار شنين إلى أن التلقيح المجاني دليل على حرص الدولة على صحة مواطنيها، حماية للصحة العمومية.

وشدد شنين على ضرورة العمل لازاحة شكوك المواطنين حول فعاليات اللقاح، خدمة للناس وتجاوبا مع متطلباتهم .