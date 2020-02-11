شنين: مخطط عمل الحكومة يحمل الأولويات التي يطالب بها الشعب

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، اليوم الثلاثاء، أن مخطط عمل الحكومة يحمل الأولويات التي يطالب بها الشعب.

وأضاف شنين، في جلسة عرض مخطط الحكومة، أن هذا المخطط يعمل على تجديد نمط الحكم المبني على الشفافية وأخلقة الحياة العامة، واستقلالية العدالة والإصلاحات المالية والاقتصادية.

وقدم رئيس المجلس الشعبي الوطني، تحية، لكل القوى التي ساهمت في التأسيس لهذه المرحلة الجديدة، مؤكدا أن مؤسسة الجيش كان لها الفضل في رسم صورة لجزائر جديدة، وكان نعم المرافق للإستحقاق الوطني.

وقال شنين: “كلنا على يقين أن صوت الجزائر سيكون مسموعا، لأنه صوت الحق والقانون وحسن الجوار، والذي يعمل على نزع فتيل النزاعات”.

وأورد شنين، أن الجزائر تعمل على جمع الأشقاء في ليبيا، والمصالحة في مالي، ومعالجة ملفي الساحل، وإحلال الأمن والسلام.

كما تطرق شنين في كلمته، للقضية الفلسطينية، مؤكدا أن الجزائر لن تتنازل عن حق الشعب الفلسطيني في استعادة حريته ودولته الموحدة وعاصمتها القدس الشريف.

ورفض شنين ما يسمى بصفة القرن، والتي اعتبر أنها مبادرة تعمل على إضفاء الشرعية للكيان الصهيوني.