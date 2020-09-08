شنين: مسودة تعديل الدستور أنهت هيمنة السلطة التنفيذية

قال رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، اليوم الثلاثاء، أن “وثيقة تعديل الدستور أنهت هيمنة السلطة التنفيذية على كل مفاصل الدولة”.

واكد شنين، في كلمة له خلال عرض الوزير الأول لمسودة تعديل الدستور على البرلمان، أن “المقاربة في مناقشة وثيقة تعديل الدستور كان من خلال الإجماع والإستشارة الواسعة بين مختلف كل الفاعلين من أحزاب سياسية وفعاليات المجتمع المدني”.

وأضاف شنين أن “رئيس الجمهورية حرص على إشراك البرلمان بغرفتيه في مناقشة مسودة تعديل الدستور”.

وقال شنين أن “هذه المقاربة تعد مميزة في محطات التي شهدتها الجزائر الجديدة، وهي مقاربة مبنية على تلبية المطالب الأساسية التي جاء بها الحراك الشعبي”.