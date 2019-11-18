شنين من جنيف.. الشرعية الدولية تحتاج إلى الكثير من العدالة

قال رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، إنّ الشرعية الدولية، تحتاج إلى الكثير من العدالة، ونحن بأمس الحاجة لذلك.

وأضاف شنين: “أعتقد سنسمع أصواتا كثيرة من إفريقيا سوف تطالب بالعدالة من المجموعة الدولية، ومن حقهم أن يكون لهم التمثيل المناسب”.

وقال شنين خلال مشاركته في إجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات، بجنيف في سويسر، بأنه إستقبل شبابا من الصحراء الغربية، لا يرون أن الشرعية الدولية، أعطتهم الحق في تقرير مصيرهم.

وأكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن هذه الدول الصغيرة تحتاج إلى الحق في الحياة، والحق في أن يكون لهم بلد ووطن.

وأورد في ذات السياق: “نسعد كثيرا لما نسمع كلمة الإصغاء للدول الصغيرة، ونسعد أكثر لما تكون مخرجات هذه القمة، تعطي المصداقية لمنظمة الأمم المتحدة لدى الشعوب، من خلال القرارات التي تجسدها على أرض الواقع”.

وثمن شنين، الشراكة الاستراتيجية بين الإتحاد البرلماني الدولي ومنظمة الأمم المتحدة، ولكنه إعتبر أن كل ما هو مطروح، يحتاج إلى كلمة مفتاحية، هي التوازن بين مقتضيات الدولة الوطنية والحوكمة في مفهومها العام.

وتحدث سليمان شنين عن الإرهاب في إفريقيا قائلا: “معالجة الآفات التي تهدد الإنسان مثل الإرهاب في المنطقة الإفريقية بشكل عام، لا يمكن أن تعالج دون إعطاء بعد “التنميةالعادلة” حقه الطبيعي”.

وإقترح شنين، عنوانا لهذا المؤتمر وهو: “من أجل عالم أكثر عدلا وتوازنا وتنمية”.

وأورد: “إيماننا كبير بالعمل المتعد الأطراف ونرى ثماره في قارتنا وفي الكثير من نقاط العالم، ولكن نحتاج أن نؤمن هذا البعد في علاقاتنا الدولية”.