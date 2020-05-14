شنين: نحن أصحاب نيف ونخوة نرحب بالضيف ولا نقبل المساس بسيادتنا ومقوماتنا

صرح رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، اليوم الخميس، أن الجزائريين أصحاب نخوة يرحبون بالضيف ولا يقبلون المساس بسيادتهم ومقوماتهم.

وقال شنين، في جلسة الرد على الاسئلة الشفوية لنواب المجلس الشعبي الوطني، بقبة زيغود يوسف، “نحن من دعاة السلام، وحب وتعايش وأخوة وأصحاب نيف ونخوة نرحب بالضيف ولا نقبل لا بالضيم ولا المساس بسيادتنا ومقوماتنا”.

وأضاف شنين “يشهد القريب والقاصي والداني على أن الجزائر كانت وستبقى دولة دوما محبة للسلام وتسعى للسلام، بالمقابل وللأسف الشديد نشهد ما يمكنه من أن يعكر أجواء الجزائريين وهم يصومون شهر رمضان في العشر الأواخر”.