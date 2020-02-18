شنين: نحن ملتزمون وأوفياء لبيان أول نوفمبر.. وعدو الأمس لازال يستهدفنا

قال رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين بأن إحياء ذكرى يوم الشهيد بمبنى الغرفة السفلى للبرلمان هو دليل على الإلتزام ببيان أول نوفمبر والمبادئ التي مات من أجلها الشهداء.

وحسبما نشره شنين في تغريدة له على صفحته الرسمية على موقع تويتر فقد قال بأن عدو الأمس يستهدفنا من خلال قانون العار الذي تم سنه في 23 فيفري 2005.

وقال شنين في عبارة أخرى”نحن مطالبون بأن نبقى أوفياء وثابتين”، وأضاف أن الجزائر مستهدفة بسبب دماء المليون و نصف المليون شهيد، وقد أصبحت تشكل إزعاجا للعديد من الدول التي لا تريد لهذا الشعب أن يتحرر.

وجدد شنين عهده بالإلتتزاه بعهد الشهداء،مؤكدا بأن المجلس الشعبي الوطني الذي يحمل اسم الشهيد زيغود يوسف وهو مايجعلنا دائما نتذكره