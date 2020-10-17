شنين: هذا ما يضمنه الدستور المقبل للجزائريين المقيمين في الخارج

الوطني
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شنين: هذا ما يضمنه الدستور المقبل للجزائريين المقيمين في الخارج
بقلم نسرين محفوف

نشر رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، اليوم السبت، ما يضمنه الدستور المقبل، للجزائريين المقيمين في الخارج.

وغرد شنين على تويتر أن المادة 29 من الدستور تلزم الدولة بالحفاظ على هوية وكرامة الجزائريين المقيمين بالخارج.

وتعمل نفس المادة المدرجة بالدستور الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر المقبل على حماية حقوق المقيمين بالخارج ومصالحهم.

وتنص المادة 67 من الدستور المقبل على التساوي بين المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة.

واعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني، هذه المادة انتصارا آخر للجالية، وعهدا جديدا لتكافؤ الفرص بين الجزائريين.

يأتي هذا بمناسبة احياء الجزائر لذكرى مجازر 17 أكتوبر 1961، وهو تاريخ يحكي وحشية مستعمر قمع متظاهرين جزائريين وألقى بهم في نهر السين بباريس.


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