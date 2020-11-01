شنين يؤدي واجبه الانتخابي ويصرح “هذا يوم الجزائر الكبرى”

أدلى اليوم الأحد، رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، بصوته الانتخابي على استفتاء تعديل الدستور في متوسطة باستور بالجزائر العاصمة.

وصرح سليمان شنين عقب الادلاء بصوته الانتخابي في الاستفتاء حول تعديل الدستور “نترحم على الشهداء في هذا اليوم الأغر المبارك”.

وأضاف رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، “هذا يوم من ايام الجزائر الكبرى الذي يسترجع فيه الشعب الجزائري سيادته “.

وتابع شنين “كما ان هذا الاستفتاء هو مكسب من المكاسب التي تحققت من الحراك المبارك، ليقرر الشعب كيفية تسيير شؤونه.

وقال سليمان شنين “إن الشعب الجزائري له من الوعي الكامل ليتمكن من الاختيار والإدراك بحجم التحديات التي تواجهها الجزائر داخليا وخارجيا”.