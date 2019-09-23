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شنين يتباحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق مع سفير كوريا

الوطني
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شنين يتباحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق مع سفير كوريا
بقلم شهرزاد مزياني

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، اليوم الاثنين، سفير كوريا الشعبية سونغ تشانغ .

وقد تطرق الطرفان الى علاقات التعاون والتنسيق بين الجزائر  وكوريا الشعبية .


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