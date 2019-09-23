شنين يتباحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق مع سفير كوريا

وقد تطرق الطرفان الى علاقات التعاون والتنسيق بين الجزائر وكوريا الشعبية .
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تمكنت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوقرة، شرق البليدة ، من إلقاء القبض على شخص يبلغ من العمر 19 سنة بتهمة السرقة من داخل منزل.
وتعود…
وقع حادت مرور خطير، بالطريق الولائي رقم 37، الرابط بين بلدية بلعربي و بلدية زروالة، ولاية سيدي بلعباس.
وتمتل في اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين مع…
لقي 8 أشخاص حتفهم، وأصيب 76 آخرون، في حوادث المرور الجسمانية، بالمناطق الحضرية، خلال يومي 20 و21 سبتمبر 2019 "نهاية الأسبوع".
وحسب ما نشره موقع المديرة…
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