شنين يتباحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق مع سفير كوريا

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، اليوم الاثنين، سفير كوريا الشعبية سونغ تشانغ .

وقد تطرق الطرفان الى علاقات التعاون والتنسيق بين الجزائر وكوريا الشعبية .