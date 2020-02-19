شنين يثمن قرار رئيس الجمهورية بإجلاء الرعايا الجزائريين والتونسيين والليبيين من ووهان

ثمن رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي أمر، بإجلاء الرعايا الجزائريين وأشقائهم التونسيين والليبيين بعد انتشار فيروس كورونا.

وفي الكلمة التي ألقاها خلال اليوم البرلماني، سياسة الجزائر في التصدي للفيروسات الناشئة، فيروس كورونا، أوضح أن البرلمان ساهم في إثراء قانون الصحة.

ويأتي هذا من خلال دعم الخدمة العمومية للصحة، مع استغلال أفضل لقدرات القطاع الخاص.

وأجمع النواب خلال مناقشة مخطط عمل الحكومة، على أن المنظومة الصحية مريضة، وعددوا مواطن الخلل في أغلب الولايات.

وشددوا على ضرورة تطوير البرامج الخاصة بالتغطية الصحية في الجنوب والهضاب العليا، وتعزيز الـمراقبة الوبائية في الولايات الحدودية.

وأكد شنين أن البرلمان سيتابع كل النصوص التطبيقية، من أجل تجسيد برامج الرعاية الصحية، عبر ممارسة دوره الرقابي المكفول دستوريا.

كما أشاد شنين بالكفاءات الكبيرة الموجودة داخل منظومتنا الصحية، في كل التخصصات الطبية، على الجهود التي تستحق فعلا التثمين والتشجيع.