شنين يدعو إلى جعل الحق في الصحة والامن الصحي في سياق الأزمات

دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، اليوم إلى ضرور إعادة النظر في تشكيل اولويات العمل البرلماني المشترك.

واضاف شنين في تدخله في الاجتماع الثالث للجنة التحضيرية للمؤتمر الخامس لقمة رؤساء البرلمانات لابد من جعل الحق في الصحة والامن الصحي في سياق الأزمات.

كما أشار شنين إلى نشر ثقافة العيش معا بسلام وترقية العمل المتعدد الاطراف الراعي لسيادة الدول من اجل السلم والأمن والرخاء.

وذلك بما يعزز التضامن المشترك بين شعوب العالم.

هذا وقد يشارك رئيس البرلمان، سليمان شنين، اليوم، في الاجتماع الثالث للجنة التحضيرية للمؤتمر الخامس لقمة رؤساء البرلمانات، عبر تقنية الاجتماع عن بعد