شنين يدعو لتظافر الجهود لمكافحة إنتشار مرض السرطان بالجزائر

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، اليوم الإثنين، أن البرلمان سيدافع على مطالب الفئات الصحية، خلال عرض مخطط عمل الحكومة.

ودعا شنين، في اليوم البرلماني حول أسباب انتشار مرض السرطان في الجزائر، إلى ضرورة تظافر جميع الجهود من أجل رؤية واضحة في مجال التوعية والتحسيس.

وإعترف رئيس المجلس، بما تبذله الإطارات الصحية، من جهود كبيرة، في سبيل محاربة المرض، رغم قلة الإمكانيات.

وأورد ذات المتحدث، أن جهود الدولة في هذا المجال كبيرة، وهناك تعاون حقيقي مع المخابر الدولية للدواء.

وأكد شنين، أنه على إستعداد كامل، بالتكفل بمسائل أهل الإختصاص.

كما طمأن المصابين بهذا المرض وأهاليهم، أن المؤسسة التشريعية أذان صاغية لكل من يشرف على القطاع الصحي،

لإنقاذ ما يمكن انقاذه.

وأوضح ذات المتحدث، أن المنظومة الصحية مازالت بحاجة لتطوير، مؤكدا أن البرلمان سيعمل خلال مناقشة مخطط عمل الحكومة، للدفاع على مطالب القطاع.

وكشف شنين، أن قد تم في وقت سابق، إكتشاف أن مربي الدواجن يحقنونها بسموم، من أجل التقليل من تكاليف الإنتاج، وتأتي هذه السموم على شكل أدوية وهي تسبب السرطان.