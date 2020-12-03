شنين يرد على لائحة البرلمان الأوروبي: سياسة الإبتزاز انتهت وقبرت بالحراك المبارك

رد رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، على لائحة البرلمان الأوروبي، مؤكدا إن سياسة الإبتزاز انتهت منذ مدة وقبرت نهائيا بالحراك المبارك.

وقال شنين في افتتاح جلسة للأسئلة الشفوية بمقر البرلمان اليوم الخميس: “سياسة الابتزاز انتهت وقبرت بالحراك وأنهت أي توجه لاستنساخ خارطة الطريق الصادرة في المخابر الأطلسية التي تتبنى طريق العملية التأسيسية والمراحل الإنتقالية”.

وأضاف شنين: “إننا في المجلس الشعبي الوطني نصر على التعامل بندية دون تراجع ونأمن بالحوار الهادف المبني على مناقشة الرأي الآخر، ونمارس الحوار شرط أن يكون مبنيا على احترام السيادة والاستقلال الوطني والمصالح الاستراتيجية”.

وأكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إن رهاننا على حكمة شعبنا ظهرت من خلال المواقف الوطنية التي ابرزتها مختلف المجموعات البرلمانية والأحزاب السياسية وغيرها.

وأشار شنين، إلى أن تعديل الدستور كرس بشكل واضح ضمان كل الحقوق والحريات بموجب 44 مادة.

مضيفا إن الدستور، كرس الحق في الحياة بوصفه لصيقا بالإنسان، وحق حماية المرأة من كل أشكال العنف وممارسة العبادات في إطار القانون.

وفي الأخير، شدد شنين، على إن الجزائر اليوم لا تحتاج درسا من أحد ولا تقبل بأن يلقنها أي أحد، أي نوع من أنواع الدروس.